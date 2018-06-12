AppStore’da milyonlarca uygulamaya ev sahipliği yapan Apple, kullanıcıların cihazlarını gizlice kripto para işlemek için kullanan uygulamalara karşı daha sert bir duruş sergileyecek. Bu tür uygulamalar üreten geliştiriciler, tamamen engellenecek.

Apple’ın geliştirici yönergesinde yaptığı yeni güncelleme, uygulamanın amacıyla alakasız olarak arkaplanda çalışan işlemlere izin vermiyor. Özellikle kripto para madenlemek için kullanılan bu yöntemi gerçekleştirmeye çalışan uygulamalar da engellenecek.

Geliştirici yönergesindeki bir diğer yeni madde ise “Uygulamayı enerjiyi efektif biçimde kullanmak için dizay edin”. Yani uygulamalar artık amacının dışında ve keyfi biçimde bataryayı sömüremeyecek.