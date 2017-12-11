Apple, HomeKit sistemindeki tehlikeli bir açığı kapattığını duyurdu. Güvenlik açığı, kapı kilitleri ve lambalar gibi akıllı ev ürünlerini izinsiz girişlere karşı savunmasız bir pozisyonda bırakıyordu.

HomeKit güvenlik açığı, Apple’ın en yeni mobil işleitm sistemi iOS 11.2’de saptandı ve siber korsanların internete bağlı kapı kilitlerini kolaylıkla açabilmesine zemin hazırlıyordu.

Apple güvenlik uzmanları söz konusu açığı ‘kısmen’ giderdiler. Güvenlik açığı çok kritik tehlikeler içerdiğinden, kullanıcıların evlerini tehlikeye atmamak için geçici bir çözüm üretildi. Apple’dan yapılan açıklamada, sorun kökten çözülene kadar HomeKit’in yetkilendirme özelliklerinin askıya alındığı belirtildi.

HomeKit mimarisi, iOS işletim sistemiyle çalışan cihazların, birçok farklı üretici tarafından geliştirilen internete bağlı nesneleri yönetmesini sağlıyor.

Apple, kullanıcıların güvenlik açığından korunmak için herhangi bir güncelleme işlemi yapmasının gerekmediğini, çözümün doğrudan Apple sunucularına uygulandığını duyurdu.

HomeKit için yeni bir güncelleme yayınlanana kadar uygulamanın bazı özellikleri kullanım dışı kalacak.

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