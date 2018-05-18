Strategy Analytics araştırma şirketinin tahminlerine göre, Apple 2018’in ilk çeyreğinde 600 bin adet civarında HomePod satarak küresel akıllı hoparlör pazarında yüzde 6 pay elde etti.

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Lider Amazon ise aynı zaman aralığında 4 milyon Echo sattı. Şirket pazarın yüzde 43,6’sını elinde bulunduruyor. İkinci sıradaki Google ise 2,4 milyon Home akıllı hoparlör sattı ve yüzde 26,5 pazar payına sahip. Çinli Alibaba 700 bin akıllı hoparlör satışıyla pazarın en yeni oyuncusu Apple’ın önünden üçüncü oldu. Xiaomi ise 200 bin satışla zirveyi uzaktan izledi.

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Tüm şirketlerin ilk çeyrekte yaptıkları toplam akıllı hoparlör sevkiyatının ise 9,2 milyon adet olduğu tahmin ediliyor.

Apple henüz bu pazarda yeni ve 349 dolarlık HomePod isimli tek bir cihazı var. Pazarın öncüleri Google ve Amazon ise uzun süredir bu alandalar ve 49 dolardan başlayan çeşitli fiyatlarda ürünler sunuyorlar.

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