Dünyanın en büyük pazarlarından Çin’de tutunmak isteyen Apple, ülkede yürürlüğe giren yasa doğrultusunda Çinli kullanıcıların iCloud verilerini ve bu verilere erişim sağlayan dijital anahtarları Çin devleti tarafından işletilen veri merkezlerine emanet etti.

Uluslararası Af Örgütü, bugün gerçekleştirilen veri transferi hakkında bir açıklama yayınladı: “iCloud’da gerçekleştirilen değişimler, Çin’in baskıcı yasal düzenlemelerinin Apple’ın kullanıcı gizliliği ve güvenliği konusundaki sözlerinin tutmasını zorlaştırıyor.”

Çin hükümeti, ülkede faaliyet gösteren tüm dijital şirketlerin kullanıcı verilerini kamu kuruluşları tarafından yönetilen sunucularda tutmasını zorunlu hale getirdi. Apple, Amazon ve Microsoft gibi birçok şirket, Çin’de iş yapmaya devam edebilmek için söz konusu karara uyarak, kullanıcı verilerini Çin devletine teslim etti.

ÇİN İSTEYİNCE MECBUREN TAŞIDI

Toronto Üniversitesi’nden Prof. Ronald Deibert, Çinli otoritelerin uzun süredir Apple kullanıcı verilerine erişmek istediklerini ancak daha önce bunu yapmak için kullanıcı haklarını savunan uluslararası yasalara uyum göstermesi gerektiğine dikkat çekti. CNNMoney’ye konuşan Deibert, “Artık iCloud verileri ve onların dijital anahtarları Çin’de olduğundan, uluslararası hukuka takılmayacaklar.” dedi.

Bugünden itibaren Apple’ın Çin’deki tüm iCloud operasyonları, devlete ait olan Guizhou-Cloud Big Data veri merkezi üzerinden yürütülecek. Değişim yalnızca Çin’de bulunan kullanıcılar için geçerli olacak. Ancak daha fazla ülkenin Çin örneğinden yola çıkarak teknoloji şirketlerinden benzer taleplerde bulunması muhtemel.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Apple, iCloud’un yeni yasaya tabi tutulmaması için gerekli savunmayı yaptıklarını ancak taleplerinin reddedildiğini duyurdu.