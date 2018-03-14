SXSW kapsamında sahneye çıkan Apple’ın kıdemli başkan yardımcılarından Eddy Cue, şirketin müzik akış servisinin sağlıklı bir büyüme gösterdiğini ve 38 milyon ücretli aboneye sahip olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz ay servise dair açıklanan istatistiklerde, Apple Music’in ücretli abonelerinin sayısı 36 milyon olarak açıklanmıştı. Yalnızca bir ay gibi kısa bir sürede, 2 milyon yeni ücretli abone servise katıldı.

Apple Music her ne kadar istikrarlı şekilde büyüyor olsa da, pazarın açık ara lideri Spotify’ın hâlâ bir hayli gerisinde seyrediyor. 159 milyon aboneye sahip olan Spotify, bunlardan 71 milyonunun ücretli olduğunu belirtiyor.

Apple Music ile Spotify arasında 9 yıl gibi ciddi bir yaş farkı olduğunu belirtmekte fayda var. 2009 yılında kurulan Spotify, aradan geçen yıllarda pazardaki liderliğini pekiştirirken, Apple Music yalnızca üç yıldır kullanımda.

Kataloğunda 45 milyon civarı şarkı bulunan Apple Music, Türkiye’deki kullanıcılara aylık 13,99 lira karşılığında reklamsız müzik deneyimi sağlıyor. Öğrenciler ise servisi aylık 6,99 lira karşılığında kullanabiliyor.