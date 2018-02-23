Apple, iPhone X ile birlikte gelen Portre Aydınlatma özelliğine ilişkin yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Profesyonel bir stüdyonun yapabildiğini bir iPhone X ile gerçekleştiren Portre Aydınlatma özelliği, duyurulduğundan bu yana büyük ilgi görmüştü.

Arka planı yok ederek siyah bir fonun önünde çekim yapılmış izlenimi uyandıran Portre Aydınlatma özelliği, bilgisayar başında saatler harcanabilen bir çalışmayı birkaç saniyeye indiriyor ve üstelik bunu otomatik yapıyor.

Apple, Portre Aydınlatma özelliği için birçok başarılı fotoğrafçıyla birlikte çalıştı ve "makine öğrenimi" özelliğini devreye soktu. Ortaya da aydınlatma efektlerini son derece başarıyla kullanan bir yazılım çıktı.