Apple tamamen yenilenen Mac App Store’u tanıtıyor

Apple, macOS Mojave ile birlikte tamamen yeni Mac App Store’u da tanıtıyor. Yenilenmiş bir görünüme ve zengin editoryal içeriklere sahip olan yeni Mac App Store, harika Mac uygulamalarını bulmayı daha da kolaylaştırıyor. Geçtiğimiz yıl tasarımı yenilenen iOS App Store gibi, yeni Mac App Store da etkileyici hikayeler, detaylı röportajlar, faydalı ipuçları, mutlaka sahip olunması gereken uygulamalar ve daha fazlasının yer aldığı yeni Discover sekmesiyle uygulamaları, oyunları ve geliştiricileri öne çıkarıyor. Kullanıcılar ayrıca yeni Create, Work, Play ve Develop sekmelerini keşfederek belirli bir proje veya amaç için müzik, video ve fotoğrafçılık uygulamalarından iş araçlarına ve oyunlara kadar en uygun uygulamaları bulabiliyor.

“Mac App Store, 2011’de açılmasından bu yana Mac uygulamaları için en geniş kataloğu içeren tek yer haline geldi ve bugün de dünyanın dört bir yanından kullanıcıların Mac uygulamalarını bulabileceği en güvenli ve en iyi platform olmaya devam ediyor,” diyen Apple Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Philip Schiller, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanların günümüzde Mac bilgisayarlarını kullanma şekillerini tamamlayan muhteşem bir yeni görünüm, benzersiz editoryal içerikler ve uzmanların derlediği özel seçkilerle birlikte, Mac App Store için yeni bir dönemi başlatmaktan heyecan duyuyoruz.”

HARİKA YENİ UYGULAMALAR

En geniş Mac uygulamaları kataloğuna sahip olan Mac App Store’a pek çok harika uygulama daha geliyor. App Store’a yakında katılacak uygulamalar arasında Microsoft’tan Office, Adobe’den Lightroom CC, Bare Bones’dan BBEdit, Panic’ten Transmit, Snap Inc.’ten Live Studio ve Houseparty de yer alıyor.

“Office 365, Mac kullanıcılarının Mac için özel olarak tasarlanan Office ile benzersiz bir üretkenlik deneyiminden faydalanmasını sağlıyor,” diyen Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı Kirk Koenigsbauer, sözlerine şu şekilde devam etti: “Office’i yeniden tasarlanan Mac App Store’a getirerek ortak müşterilerimize uygulamalar ve güncellemeler için kolay erişim imkanı sağlamaktan heyecan duyuyoruz.”

Adobe Başkan Yardımcısı ve Dijital Medya Genel Müdürü Bryan Lamkin, “Adobe olarak, sektör lideri fotoğrafçılık hizmetimiz Ligthroom CC’yi önümüzdeki yıl içinde Mac App Store’a taşımak için sabırsızlanıyoruz. Yeni tasarımıyla kullanıcıların Lightroom CC gibi uygulamaları bulmasını kolaylaştıran, içerik oluşturucuların ve geliştiricilerin gösterdiği büyük çabayı daha da öne çıkaran Mac App Store'da yer almak da ayrıca heyecan verici.” dedi.

“Apple’ın denetim ve keşif alanında Mac App Store’a getireceği yenilikler bizi heyecanlandırıyor,” diyen Bare Bones Software Kurucusu ve CEO’su Rich Siegel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Lider bir Mac ürünü olan BBEdit’in 25. yılını geride bırakarak geleceğe bakmaya devam ediyoruz. Güçlü bir Mac App Store’un, bu harika platformun parlak geleceğinin bir parçası olduğuna inanıyoruz.”

Houseparty CEO’su Ben Rubin, “Mac için Houseparty, küçük boyutlu video grup görüşmelerini her zamankinden daha fazla sayıda kullanıcıya ulaştırıyor. iOS App Store’daki mobil uygulamamızla kullanıcılar arasında anlamlı bir iletişim kurmaya başladık. Şimdi ise yeniden tasarlanan Mac App Store ile Houseparty’i Mac kullanıcılarına da sunmaktan heyecan duyuyoruz.” dedi.

“Transmit’i yeniden Mac App Store’a getirmekten dolayı mutluyuz,” diyen Panic Inc. Kurucu Ortağı Cabel Sasser, “Apple bizim gibi geliştiricileri yakından dinliyor ve Mac App Store’u herkes için çok daha iyi bir hale getirmeye büyük çaba harcıyor. Geleceğin neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.” şeklinde konuştu.

DİSCOVER

Yeni Discover sekmesiyle kullanıcılar her hafta, hikayeler ve koleksiyonlar aracılığıyla en iyi Mac Uygulamaları hakkında detaylı editoryal içerikler bulabildikleri gibi, listelere bakarak nelerin en popüler olduğunu da görebilecek. Kullanıcılar ilk defa, otomatik olarak oynatılan yararlı videolar ile dinamik uygulama incelemelerini izleyebilecek ve bir uygulamayı indirmeden önce ne işe yaradığını görebilecek.

CREATE, WORK, PLAY VE DEVELOP

Create, Work, Play ve Develop sekmelerinde bu kategorilerdeki uygulamalar hakkında yararlı tavsiyeler ve uzman görüşleri bulunuyor. Bu sekmeler ayrıca, uzmanların bile faydalı bulacağı ipuçları ve eğitimlerle, kullanıcıların sahip olduğu uygulamalardan en iyi şekilde faydalanmalarına yardımcı oluyor.

BULUNABİLİRLİK

Yeni Mac App Store önümüzdeki sonbaharda macOS Mojave ile birlikte kullanıma sunulacak. Apple Geliştirici Programı üyeleri developer.apple.com adresinde macOS Mojave geliştirici önizlemesini bugünden itibaren bulabilir. Açık beta programı ise Haziran ayında beta.apple.com adresinde Mac kullanıcılarına sunulacak. Daha fazla bilgi için lütfen apple.com/macos/mojave adresini ziyaret edin.