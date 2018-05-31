Rusya’da nisan ayında çıkan erişime engelleme kararı, yalnızca Rusları değil dünyanın geri kalanındaki Telegram kullanıcılarına da etki etti. Rusya’daki operatörler Telegram’ı engellemek için Amazon ve Google bulutlarındaki 15,8 milyon IP’yi engellemiş, bu nedenle ülkede birçok dijital servis sekteye uğramıştı.

ÖNCE RUSYA, SONRA İRAN YASAKLADI!

Telegram CEO’su Pavel Durov, Apple’ın kendilerine küresel yaptırımlar uyguladığını iddia etti. Durov’a göre, Apple nisan ayının ortasından bu yana uygulama için yayınladıkları güncellemeleri kullanıcılara sunmuyor. Uygulama güncellemelerinin olmaması ise yapıştırmalar gibi bazı özelliklerin iOS 11.4’le uyumsuzluk yaşamasına sebep oluyor.

RUSYA'DAN APPLE'A TEHDİT: KALDIRIN!

Durov ayrıca uygulama güncellemeleri Apple tarafından yayınlanmadığı için Telegram’ın AB’de yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kurallarına uyum sağlayamadığını da belirtti. 25 Mayıs’ta yürürlüğe giren GDPR, AB vatandaşlarına verileri üzerinde daha çok hak verirken, şirketlere ise bir takım katı şeffaflık kuralı getiriyor.