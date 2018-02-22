Aracın kilometresini düşürüp satan sanıklara hapis cezası

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 237 bin 500 kilometredeki 2003 model otomobilin kilometresini 140 bine düşürerek satılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar Orçun Fevzi Şahin, Savaş İnal ve kardeşi Sefa İnal ile müşteki Şenol Çiçek ve aracın ilk sahibi tanık Fatih K. katıldı.
Sanıklardan fabrika işçisi Savaş İnal, otomobili vekalet verdiği arkadaşı Orçunun 27 bin 200 liraya aldığını söyledi.
İnal, otomobili aldığında kilometresine bakmadığını iddia etti.
Sefa İnal da aracı satın alırken kilometresine bakmadıklarını, satarken ise kilometresini yazıp ilan verdiklerini öne sürdü.
Taksici Orçun Fevzi Şahin ise aracı kendi imkanlarıyla kontrol ettiklerini aktararak Bir sorun olmadığını düşünerek aldık. Kilometresine çok fazla dikkat etmedik. Savaş arabayı kullanamayınca ve motorda da arıza çıkınca, tamirini yaptırıp aracı satışa çıkardık. İnternete ilan verirken üzerinde yazan kilometreyi okuduk öyle ilana yazdık. Kesinlikle aracın kilometresiyle oynamadık. ifadesini kulladı.
ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ
Otomobili 29 bin 750 liraya satın alan müşteki Çiçek de aracı alırken sanıklardan Orçun ile telefonda görüştüğünü anlattı.
Aracın hasar durumu ile kilometresini sorduğunu ifade eden Çiçek, Kilometrenin orijinal olduğunu söyledi. Aracı aldıktan sonra Whatsapptan bir ekspertiz raporu gönderdi. Raporun tarihi ile oynanmış olduğunu sezinledim. Raporu veren firmayı aradım. Raporun eski olduğu ve kilometresi ile oynadıkları ortaya çıktı. Ben de şikayetçi oldum. 5 bin lira zararım vardı. diye konuştu.
Çiçek, sanıklarla 4 bin lira karşılığı anlaştıklarını, şikayetinden vazgeçtiğini kaydetti.
Otomobilin ilk sahibi tanık Fatih K. de 200 binin üzerindeki bir kilometreyle sattığı aracını daha sonra aracı çok düşük bir kilometrede satışa çıkarıldığını görünce ihbarda bulunduğunu anlattı.
Mahkeme heyeti, sanıkları bilişim sistemlerini aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan önce 6şar yıl hapis ve 6şar bin lira adli para cezasına mahkum etti. Sanıkların pişmanlık duymaları ve müştekinin zararını karşılamaları nedeniyle cezaları 2 yıl 6şar ay ve 5er bin lira adli para cezasına indirildi.
Ayrıca, sanıklar hakkında sahte ekspertiz raporu düzenlemekten cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
DAVA SÜRECİ
Adana’da yaşayan Fatih K, 01 DBT 58 plakalı 237 bin 500 kilometredeki 2003 model otomobilini 21 Nisan 2017de Adana 15. Noterliği kanalıyla 27 bin liraya sattı.
Çukurova Oto Pazarı’nda yeni otomobil almak için araçlara bakan Fatih K, sattığı aracın kilometresinin 140 bine düşürülüp 31 bin 750 liradan satışa çıkarıldığını görünce BİMER’e şikayette bulundu. Şikayette doğrultusunda cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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