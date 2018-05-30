HT MAGAZİN’in pazar günü manşete taşıdığı hit şarkıların aranjörlerinin, “Telif almak bizim de hakkımız” çıkışı müzik dünyasında büyük yankı buldu.



Çelik’in, “Aranjörler kullandıkları loop (döngü) ya da yaratılmış ses bankalarına telif ödeyecekler mi? Yoksa kırık programa devam mı?” diyerek İskender Paydaş ve Erdem Kınay’ın da aralarında bulunduğu aranjörleri Twitter’da etiketlemesiyle telif konusu polemiğe dönüştü.



İskender Paydaş: Bu suçlamalar sorumsuzca

“Korsan yazılım kullanmam. Bu biçim suçlamalar senin gibi bir müzisyene yakışmıyor. Yeteneğimi, emeğimi ve zamanımı sen sorumsuzca alay et diye harcamıyorum.”



Emirhan Cengiz: Böyle ithamlar çok çirkin

“Tanımadığınız insanları polemik amaçlı böyle şeylerle itham etmeniz çok çirkin. Artık devir değişti, bir siz değişemediniz. Bizi bilen biliyor.”



Ceyhun Çelikten: Reklam yapıyorlar

“Bizler hancıyız. Çok kişiyi meşhur ettik. Bize saygı göstermeyip üzerimizden reklam yapmaya çalışan kişilere gülün ve geçin.”



Kınay’dan fotoğraflı yanıt

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Erdem Kınay, Çelik’e üç yıl önce çırılçıplak bir biçimde kontrbas çalarken çektirdiği fotoğrafı, “Ne kadar ciddiye alabilirim ki? İstesem de olmuyor” notuyla paylaşarak yanıt verdi.



