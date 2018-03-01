HT Magazin'de yer alan habere göre, 30 Mart’ta seyirciyle buluşacak olan film, eski bir aktörün şöhretli zamanlarından kalan deri ceketin, raslantısal olaylarla farklı insanların hayatlarını kesiştirmesini ve hepsinin hayatlarını arapsaçına dönüştürmesini konu ediniyor.





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