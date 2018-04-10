Arçelik’ten 2 yeni şirket

Arçelik, sektörlerde atılımlarına devam ediyor. Arçelik bu kapsamda; şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan WAT Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Token Finansal Teknolojiler adında iki yeni şirket kurdu.

Şirket bundan sonra endüstriyel motor konusundaki faaliyetlerini, WAT Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. çatısı altında toplayacak. Yeni şirket ile birlikte mevcut motor üretimi ve satışıyla sınırlı iş modelinin, endüstriyel sistem çözüm sağlayıcısı bir modele dönüştürülmesi hedefleniyor. WAT Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinin öncelikli alanları; mevcut ürün gamının genişletilmesinin yanı sıra, savunma sanayi, elektromobilite ve endüstriyel servo motor pazar ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmak olacak.

Arçelik, Token Finansal Teknolojiler şirketi ile de, yeni nesil ödeme sistemleri alanında yakaladığı başarıları daha da yukarıya taşımayı amaçlıyor. Token Finansal Teknolojiler, alışveriş deneyimi ve müşteri alışkanlıkları dönüşürken, geleceğin perakende ve ödeme servislerine odaklanacak. Şirket, yazılım bazlı perakendecilik ve ödeme alanlarında katma değerli çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

'ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR'

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu konuyla ilgili açıklamasında, “Ana faaliyet alanımızı güçlendirmeye ve sınırlarımızı genişletmeye odaklanırken; yeni, sürekli ve tekrar eden gelir kaynakları oluşturmayı da hedefliyoruz. Ürün ve hizmetleri bir arada sunan entegre çözümler ve platformlar geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kurduğumuz iki yeni şirketin pazar dinamiklerine hızlı yanıt vermemizi sağlayacağına ve stratejik iş birlikleriyle yeni iş alanlarına girişimizi kolaylaştıracağına inanıyorum. Bu adımlarımızla, müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız. Gelecek dönem Arçelik için çok önemli fırsatları barındırıyor, endüstriyel motor ve finansal teknolojiler alanındaki yeni girişimlerimiz tüm paydaşlarımız için önemli değer yaratacaktır” dedi.