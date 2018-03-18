Szöcü'nün haberine göre, çiçeği burnunda çift yakın arkadaşları Emre Belözoğlu ile birlikte yemek yedi. Yemek sonrası Belözoğlu’nu uğurlayan çift, otoparka doğru yöneldi.



Turan, geçtiğimiz hafta gerçekleşen sade nikah töreni hakkında sorulan soruları yanıtsız bırakırken, kendilerini tebrik eden gazetecilere teşekkür etti.



Turan, eşinin elini bir an olsun bırakmadı. Aslıhan Doğan'ın yüzüğü ise dikkatlerden kaçmadı.







