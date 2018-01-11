Başakşehir'de ikinci Barselona zirvesi yarın...

MENAJER AHMET BULUT: BAŞAKŞEHİR'E ''EVET'' DEDİK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Bulut, ''Biz zaten Başakşehir'e 'evet' dedik. Arda da 'evet' dedi. Barcelona'nın kararını bekliyoruz. %99 onlar da 'evet' diyecek.'' dedi.

SON GÖRÜŞME YARIN!

Başkan Göksel Gümüşdağ ile Başakşehirli yöneticiler, Barcelona kulübüyle konuşmak için yarın Barselona'ya gidecek. Görüşmeleri tamamlayıp Arda Turan ile birlikte dönmeyi hedefleyen yöneticiler, son tekliflerini sunmak ve Barcelona Kulübü'nü ikna etmek için bir çıkarma daha yapacak.