HT Magazin'de yer alan habere göre, Orhan Gencebay’ın gerçekleştirdiği usulsüz yöntemlerle haksız yere görevden alındıklarını söyleyen eski başkan Arif Sağ “Bizi içeri almayacaklar ama seçim günü ben ve yönetimdeki arkadaşlarımız gidip adaylığımızı açıklayacağız. Eğer aday olamazsam b planını devreye sokarak başka bir yönetimi aday gösterip seçtireceğiz. Göreceksiniz, seçimi biz kazanacağız” diye konuştu.

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