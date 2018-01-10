Arif V 216, Cem Yılmaz'ın başını derde soktu. Birçok ünlüyü “Filminde sigara var” diyerek şikâyet eden İTÜ Maden Fakültesi’nden emekli ‘Çevreci Profesör’ Orhan Kural, komedyen Cem Yılmaz hakkında yine suç duyurusunda bulundu. Kural yeni vizyona giren ‘Arif V 216’ filminde, elinde sigarayla uçağa bindiği sahne nedeniyle Cem Yılmaz’ın “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek” suçunu işlediğini öne sürdü. Hatta sigara şirketlerinden elde ettiği menfaat karşılığında gençleri sigara içmeye özendirdiğini iddia edip 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

Habertürk gazetesinden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Cem Yılmaz’a bir de teklifte bulunan Kural, “Hiçbir filminde sigara içmeyeceğine, içilmeyeceğine söz versin, Gayrettepe’deki 1 milyon değerindeki evimi üzerine yapacağım. Ben öldükten sonra bu evim Cem Yılmaz’a kalsın” dedi. Prof. Kural daha önce Yılmaz’ın ‘Pek Yakında’ filmi için de aynı nedenle suç duyurusu yapmıştı.

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