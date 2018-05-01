Arınç, Erdoğan ile görüşmesinde ne konuşulduğunu anlattı!

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulduğu süreçte Gül ile hiçbir görüşmesinin olmadığını söyledi.

Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeden 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün sonuçlanmayan adaylık sürecine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik'e konuşan Arınç, Erdoğan'ın kendisinden Gül'le görüşmesi için bir talepte bulunmadığını belirtti. Eski Meclis Başkanı Arınç, Erdoğan'a konuyla ilgili kanaatini ilettiğini ve karşılığında 'Sizden de bunu beklerdim' yanıtını aldığını söyledi.

Arınç, adaylığının konuşulduğu sürede Gül ile görüşmemiş olmasıyla ilgili olarak, "Yıllarca her konuda istişare ettiğiniz bir insan... Ben şöyle tahmin ettim; dedim ki herhalde (adaylığa) 'Hayır' diyecek, beni yormak istemiyor. Ama sonra iş ilerledi, başkalarıyla da görüştüğünü bir şekilde duydum. Bu sefer de, herhalde 'Evet' diyecek de (aday olacak) ondan sonra bana bir nevi sürpriz yapacak diye düşündüm. Beklentinin aksine hiçbir görüşme olmadı. Ben buna da ayrıca üzüldüm. Beni davet edip, 'Konuyu istişare edelim' dese yine bunları söyleyecektim belki ama istişare etmiş olacaktık." şeklinde konuştu.

Gül'ün aday olsa bile kazanamayacağını belirten Arınç, "Tayyip Bey'in karşısında hangisi olursa olsun ikinci tura kalacak gücü yok. Tayyip Bey bu işi birinci turda alacak, öyle görüyorum. Şimdi daha rahat oldu ama Abdullah Bey de olsa yine Tayyip Bey kazanırdı. Belki farklı güçler devreye girerdi ama yine kazanırdı. Yani yazı da gelse, tura da gelse Tayyip Bey kazanır." ifadelerini kullandı.

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