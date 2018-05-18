Arka Gdynia - Slask Wroclaw rakamlar

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu maçında Arka Gdynia ile Slask Wroclaw, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Arka Gdynia son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Slask Wroclaw, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 241. İddaa'da Arka Gdynia kazanır 2.20, berabere biter 2.90, Slask Wroclaw kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Arka Gdynia son haftadaki Slask Wroclaw müsabasında 4-2 kazandı.

Slask Wroclaw ise Arka Gdynia maçında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Arka Gdynia, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Slask Wroclaw, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Slask Wroclaw, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.