Arka Sokaklar 484. yeni bölümüyle Kanal D'de ekranlara geldi. Dizinin bu bölümünde Hüsnü’nün sonuçları çıkmıştır ve ameliyat olacağı kesinleşmiştir. Ekip, Hüsnü’ye destek olmak için yanındadır! Dizinin son bölümünü seyreden izleyiciler, gelecek bölümde neler yaşanacağını merak etmeye başladı. Peki, Arka Sokaklar 485. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Arka Sokaklar son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

ARKA SOKAKLAR 485. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Takipçileriyle 484. randevusuna çıkan Arka Sokaklar'ın gelecek bölümü merak ediliyor. Fakat dizinin yeni bölüm fragmanı bölüm sonrası yayınlanmadı. 22 Haziran Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar'ın 485. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

ARKA SOKAKLAR 484. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arka Sokaklar'ın 484. yeni bölümünde ekip, Seyit Ağanın başında bulunduğu uyuşturucu şebekesinin peşine düşüyor!

Küçük Can'ın babası uyuşturucu şebekesinin önemli patronlarından birisidir. O büyük patron Seyit Ağanın emrindedir. Can, annesini uyuşturucu kuryesi olarak kullanan babasını Rıza Babaya anlatır. Rıza Baba ve ekip, Can'ın annesinin içinde bulunduğu arabayı çevirir. Babasını yakalarlar; fakat, ele geçirilen arabadan uyuşturucu yerine pudra şekeri bulunan torbalar çıkar. Operasyon başarısız olmuştur. Bu sırada bir ihbar gelir. Seyit Ağa ve adamları Afgan mültecileri yasadışı yollardan ülkeye sokmaktadırlar. Bir mültecinin rahatsızlanması olayın seyrini değiştirir. Hastaneye kaldırılan mülteci yuttuğu uyuşturucu poşetinin patlamasıyla zehirlenmiştir. Seyit Ağa'nın taktiğini öğrenen Rıza Baba, Kazım'ın gizlice şebekeye sızmasını sağlayan bir plan yapar. Şebekenin içindeki Kazım'ı tehlikeli bir durum beklemektedir.

Hüsnü tiroid kanseri için ameliyat olacaktır. Gün yaklaştıkça sıkıntısı büyümektedir. Ameliyat sonrası oluşacak komplikasyonlardan dolayı düşüncelidir. Ailesi ameliyat öncesi ona büyük destek verirler. Hastalığı karşısında onlarla daha güçlüdür. Bu güce ek olarak başka bir güç eklenir: Ekip arkadaşları... Rıza Baba, Hüsnü'nün ameliyata girecek olmasından dolayı bu sırrı aklamayı anlamsız bulur. Ekibe, Hüsnü'nün rahatsızlığını anlatır. Ameliyata girmeden önce de onları Hüsnü ile buluşturur. Hüsnü karşısında ekip arkadaşlarını görünce hüzünlenir; fakat, ameliyata daha güçlü girecektir...

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