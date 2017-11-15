Armut'tan yeni nakliye hamlesi: "Rahat taşın"

Yeni bir eve taşınmak, heyecan verici olduğu kadar zorlu bir süreç. Nakliye, bu sürecin en yorucu noktalarından. Armut’un evden eve nakliyedeki 6 yılını ve binlerce taşıma tecrübesini arkasına alan Rahat Taşın, taşınma sürecindeki sorunları teknolojiyi ve bu alandaki deneyimini kullanarak çözmeyi vaat ediyor. Rahat Taşın, fiyat hesaplama algoritması sayesinde anında fiyat ve online rezervasyon gibi ilkleri evini taşımak isteyenlerin hizmetine sunuyor.

rahattasin.com’da akıllı taşınma formu dolduran kullanıcılar evin detaylarına göre taşınma fiyatının nasıl değiştiğini anlık olarak görebiliyor. Bu şekilde tamamen şeffaflaşan fiyat alma süreci taşınma gününde herhangi bir sürprize izin vermiyor. Paketleme, montaj gibi ek hizmetler ihtiyaca göre seçilerek, taşınmaya tek tıkla dâhil edilebiliyor.

Online rezervasyon 5 dakikadan kısa bir sürede tamamlanıyor ve ödeme kredi kartından taşınma gerçekleştikten sonra alınıyor. Zorlu bir eleme sürecinden geçip taşınma standartları kontrol edilen nakliyecilerle gerçekleşen taşınmalarda eşyalar maddi hasara karşı Rahat Taşın garantisiyle güvence altına alınıyor.

Armut’un kurulduğu günden beri nakliyat dikeyinin en çok iş gerçekleştirilen alanlardan olduğunu ve önemli bir tüketici verisi içerdiğini aktaran Armut.com CEO’su Başak Taşpınar Değim, Rahat Taşın lansmanından dolayı çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Değim sözlerine şöyle devam etti: “Tüketicilerin ihtiyaçlarına ve elimizdeki dataya bakarak sektörde şu anda olmayan bir iş modeliyle, bu alanda kişilere özel bir çözüm sunabileceğimizi fark ettik. Ekibimiz dinamik bir fiyat algoritması geliştirdi. En iyi nakliyecileri belli bir eleme sürecinden geçirerek sistemimize dahil ettik, şu anda 72 nakliye iş ortağımız var. Anında rezervasyon garantisi ve kredi kartıyla ödeme kolaylığı gibi avantajlar sunduk. Nakliye sektöründe bir ilk olan bu iş modeliyle hedefimiz oldukça büyük. Yılda yaklaşık 2.5 milyon taşınma gerçekleşiyor. Şu anda taşınmaların %6’sında online kanallar üzerinden nakliyeci bulunuyor. Bu hacmin çok büyük bir oranı zaten Armut’ta. Rahat Taşın’la birlikte bu oranı önümüzdeki 3 yılda 2’ye katlamayı ve Türkiye’de online kanallardan nakliyeci bulunarak gerçekleşen her 3 taşınmadan 1’ini Rahat Taşın’la yapmayı hedefliyoruz.”

Türkiye Taşınma Dosyası

Bir ilke imza atarak nakliye alanında gerçek müşteri taleplerine dayanan “Türkiye Taşınma Dosyası” adlı bir rapor da hazırlayan Rahat Taşın, en çok taşınma hareketliliğinin olduğu illeri, ortalama taşınma fiyatlarını, İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilçe kırılımında taşınma hareketlerini ve taşınma alışkanlıklarımızı ayrıntılı olarak paylaşıyor. Data ve teknolojinin verimli kullanımı üzerine kurulan iş fikri üzerinde çalışırken yapılan analizlerde Türkiye’de nakliye alanında gerçek müşteri taleplerine dayanan bir taşınma bilgisinin olmadığını fark eden Rahat Taşın ekibinin hazırladığı bu rapor, tamamen veri analizine dayanıyor. Bu raporda en çok taşınma hareketliliğinin olduğu iller, ortalama taşınma fiyatları, 3. Köprü etrafındaki taşınmaların zaman içinde nasıl değiştiği, Ankaralıların İstanbul’a taşınırken en çok tercih ettikleri ilçeler veya en çok taşınma gerçekleşen gün gibi ilgi çekici bilgilere erişmek mümkün.

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