Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 10. etabı olarak 13-16 Eylül’de Marmaris’te gerçekleşecek Türkiye Rallisi öncesi takımlar ve tedarikçiler hazırlıklarına ‘tam gaz’ devam ediyor. Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre, Portekiz Rallisi sırasında Habertürk’e konuşan WRC lastik tedarikçisi Michelin’in Motorsporları Direktörü Arnaud Remy, 8 yıl sonra yeniden WRC takvimine giren Türkiye Rallisi için büyük heyecan duyduklarını söyledi. Clermont-Ferrand’daki ralli merkezinde her ralli için doğru lastiği üretmenin çabası içinde olduklarını ifade eden Remy, “Türkiye Rallisi takvimde yeni olduğu için henüz bir tecrübemiz yok. Fakat hepimiz büyük bir heyecanla bu yarışı bekliyoruz. Önceki yıllarda Türkiye Rallisi’nde bulunanların çok güzel izlenimleri var. Biz de orada yarışmak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.



Türkiye için henüz lastik seçimi yapmadıklarını vurgulayan Remy, şöyle devam etti: “Bu yıl rallide LTX Force S5 ve H4 lastiklerini kullanıyoruz. Türkiye’ye bir ekip gönderdik ve şu anda koşullar üzerinde çalışıyoruz. Sert mi, yumuşak mı, yoksa mix bir lastik seti mi sunacağımıza karar vereceğiz. Takımlar bir ralli boyunca maksimum 24 lastik kullanabiliyor. Portekiz’e WRC için 690 lastikle geldik. Ancak şunu söyleyebilirim ki, Türkiye’de tedbirli olacağız ve genelde getirdiğimizden çok daha fazla lastik getireceğiz”.



‘PİLOT KONUŞMAZSA İYİ!’



Otomobilin yerle temas ettiği tek bölümün lastikler olduğunu hatırlatan Arnaud Remy, “İyi bir lastik seçimi tek başına yarış kazandırmaz. Zira iyi bir pilotaj ve araca sahip olmanız gerekir. Fakat yanlış lastik, yarışı kaybetmenize sebep olabilir.” diye konuştu. Ralli pilotlarının kötü günler dışında fazla lastik konuşmadığına dikkat çeken Remy, sözlerini şöyle tamamladı: “Pilotlar kötü bir etap geçirdiğinde bunun sebebi olarak genellikle lastikleri gösterirler. Eğer etap veya ralli iyi geçmişse o zaman asla lastiklerden bahsetmezler! Bu açıdan bakılınca, bence eğer pilotlar yarış sonrası lastiklerden fazla bahsetmiyorsa, iyi iş çıkarmışız demektir.”

'LASTİKLERİN KİMLİĞİ VAR'



Arnaud Remy, WRC için geliştirilen RFID sisteminin, adeta lastiğin kimliği olduğunu söyledi. “Lastiğin içine bir çip yerleştiriyoruz. Bu sayede bu ralli lastiğinin hangi takıma verildiğini ve kim tarafından, hangi yarışlarda kullanıldığını kayıt altına alabiliyoruz. Bu bir anlamda lastiğin kimliği oluyor. FIA bu sayede, ne zaman isterse lastikleri kontrol edebiliyor” diyen Remy, asfalt rallilerde kullanılan lastiklerin özel bir teknolojiye sahip olduğu için ralli sonrası takımlardan geri alındığını da sözlerine ekledi.