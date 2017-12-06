Arouna Kone: Türkiye'de dinimi rahatlıkla yaşayabiliyorum

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un futbolcuları söyleşiye katıldı.

Bahçeşehir Okulları 4 Eylül Sivas Kampüsü'nde düzenlenen söyleşide, golcü oyuncu Arouna Kone, orta saha oyuncusu Thievy Bifouma ve takım kaptanı Ziya Erdal öğrencilerle bir araya geldi. Futbolcular, söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.





Bir öğrencinin "Türkiye'de en çok neyi beğeniyorsunuz?" sorusu üzerine Kone, "Türkiye'de en beğendiğim şey Müslüman bir ülke olması. Burada rahatlıkla dinimi, kültürümü yaşıyorum ve her şeyi yapabiliyorum, hiçbir sıkıntım yok. Türkiye'nin iyi bir ülke ve insanlarının iyi olduğundan haberim vardı ama öncelikle din unsuru benim için en önemli sebep." dedi.

Kone, maçlara çıkmadan önce motive olmak için Kur'an-ı Kerim'den bir kaç ayet okuduğunu ve karşılaşmaya bu şekilde hazırlandığını söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada elinden gelenin en iyisini yapacağını da belirten Kone, gol atma sözü verdi.

Bifouma ise futbolcu olmasa doktor olmayı istediğini dile getirerek, Türkiye'nin en çok yemek kültürünü beğendiğini ifade etti.

"HEDEFİMİZ İLK 10 İÇERİSİNDE OLMAK"

Sivasspor'un takım kaptanı Ziya Erdal da kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'de bu sezon yeni bir takım olduğunu aktararak, "Sezon sonundaki hedefimiz ilk 10 içerisinde olmak ama ligi ne kadar yukarılarda bitirebilirsek bizim için o kadar iyi. Önümüzdeki yıllarda da inşallah tekrar Avrupa'ya oynayan bir Sivasspor izleriz." diye konuştu.

Sivasspor'un altyapısında yetişip A takımda oynadığı için çok mutlu olduğunu belirten Ziya, futbolu da kırmızı-beyazlı ekipte bırakmayı arzuladığını dile getirdi.

Programa, Demir Grup Sivasspor'un asbaşkanı ve aynı zamanda okulun kurucusu Mehmet Oflaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Arouna Kone

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