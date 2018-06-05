6 yıldır Juventus formasını giyen ve birçok başarıya imza atan İsviçreli Stephan Lichtsteiner, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'le anlaştı.

2011'de imza attığı Juventus'ta 162 resmi maçta 13 gol kaydeden İsviçreli sağ kanat oyuncusu, yeni kulübünde 12 numaralı formayı terletecek.

Transferle ilgili konuşan menajer Unai Emery, "Stephan, kadromuza büyük bir tecrübe ve liderlik katacak. Harika özellikleri olan bir oyuncu ve her zaman bardağın dolu tarafına bakan bir yönü var. Bizi daha da iyi yapacağına şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Arsenal'den yapılan açıklamada Lichtsteiner'le 1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu