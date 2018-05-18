Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer dönemini hareketli geçirse de Kwadwo Asamoah transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. Uzun süre peşinden koşulan Ganalı futbolcunun transferi, Juventus'un sol bek bölgesine oyuncu alamaması nedeniyle bu transfer yatmış ve Asamoah siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydedilmişti. Juventus'la olan sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları tekrardan heyecanlandırdı! Asamoah, yaptığı paylaşımda Juventus'tan resmen ayrıldığını dile getirirken siyah-beyazlı camiaya teşekkürlerini etti.
Ganalı futbolcunun ayrılık mesajı şöyle;
"Ne sözler ne de eylemler bu kararı almanın zorluğunu ifade edemez çünkü burada geçirdiğim zamanla gurur duyuyorum. Kulüpteki her bir kişi, koçlardan takım arkadaşlarına, personele ve en önemlisi harika ve sevgili taraftarlara teşekkür ediyorum. Onlar sonsuza kadar kalbimde özel bir yere sahip olacak.
Juventus bana yeni bir sözleşme teklif etse de, alçakgönüllü ve saygılı bir şekilde kendimi başka bir yere bir kulübe bağlamayı tercih ettim. Gelecekte Juventus'a karşı oynaması kesinlikle dayanılmaz olacak, ancak bu yeni taahhüdümü sadece ailemin çıkarına vermeliydim. Umarım taraftarımız benim bu kararımı anlayabilir ve kabul edebilir.
Altın juventus neslinde efsaneler ve dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla oynadım ve hepsini özleyeceğim. Çalıştığım iki büyük koç için - Massimiliano Allegri ve Antonio Conte - Beni daha iyi bir oyuncu yaptığınız için teşekkür ederim. Bonservisimi Udinese'den alarak hayatımın akışını değiştiren Juventus yönetimine ne kadar teşekkür etsem az. Taraftarlardan aldığım tutkusuz duygusal destek, en kötü sakatlık dönemlerimde bile, bu kulüp için derin bir sevgi duyduğum kadar şaşırtıcıydı ve bana gösterilen iyiliği sonsuza kadar takdir ediyorum."
TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIĞINI DOĞRULAMIŞTI
Serie A devlerinden Inter'le anlaştığı iddia edilen Asamoah, dün bir açıklama yapmış ve henüz bir takımla anlaşmadığını, birçok teklifin olduğunu ve Türkiye'den de teklif aldığını açıklamıştı.
Ganalı oyuncu, "Inter ile anlaştığım iddialarını ben de sosyal medyadan okudum. Şu anda hiçbir şey yok, hala Juventus'un oyuncusuyum. Sözleşmemi uzatma ya da başka bir takıma katılma yönünde karar verebilirim, düşünüyorum. İngiltere'den ve Türkiye'den birçok takımdan teklif geldi ancak sadece Chelsea beni istedi ya da Türkiye beni çağırdı diye transfer olacak değilim. Şu anda Juventus'ta gayet rahatım, bu yüzden daha sonra pişman olacağım bir şey yapmak istemedim" diye konuştu.
Asamoah, bu sezon toplam 24 maça çıkarken 1 asist yaptı.
KWADWO ASAMOAH KİMDİR?
Kwadwo Asamoah, 9 Aralık 1988 tarihinde Gana'nın Akra şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2005-2006'da Kaaseman takımında altyapıda başladı. Orta saha pozisyonunda oynayan Asamoah, 2006-2007'de Liberty Professionals'de forma giydi ve burada profesyonel kariyerine adım attı.
Gana Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Kwadwo Asamoah, milli takım formasını 57 maçta terletti.
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