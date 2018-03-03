20 yaşındaki İtalyan model Nocera, Instagram sayfasında markete gidip et aldığı, sonra da mutfağında müzik eşliğinde pişirdiği videosuyla dikkat çekti.

Ashley Nocera, videonun sonunda da tıpkı Nusret gibi etinin üzerine tuz serpti. Nocera'nın videosunu 1 milyonu aşkın kişi seyretti.İtalyan asıllı olan Ashley Nocera, ABD'nin New York kentinde yaşıyor ve bikini modelliği yapıyor. Aynı zamanda bir fitness tutkunu olan Nocera'nın Instagram'da 1.2 milyon takipçisi var.