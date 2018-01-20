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Hâlâ fotoğraf çalışmalarım sürüyor. Ancak, benim biriktirdiğim eski kartpostallar ve fotoğraflar var. Bunların da gün yüzüne çıkması lazım. Gençlerimizin, çocuklarımızın, vatandaşımızın, yıllar önce hatta bir asır öncesinde çekilen fotoğraflardan ve çizilen resimlerden yurt dışında renkli basılan kartpostalları da görmeye hakkı var.