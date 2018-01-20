Balıkesir'de, evli ve 3 çocuk babası Fikri Soylu, 1958 yılında dönemin ünlü fotoğrafçılarından Hakkı Conker'in yanında çırak olarak çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda kalfalık dönemini de geride bırakan Soylu, bu alanda ticari hayata atıldı. Fotoğrafa olan tutkusu, Soylu'yu eski renkli kartpostallara yönlendirdi.
DHA'nın haberine göre Soylu, yıllar önce çekilen fotoğraflar ile resimlerden oluşturulan kartpostalları biriktirmeye başladı. Yoğun iş yaşamı sonrası 2013 yılında emekli olan Soylu, koleksiyonunu sergilemeye karar verdi.
Çektiği fotoğraflarla sergilere katılmaktan eski koleksiyonlara zaman ayıramadığını belirten Fikri Soylu, şunları söyledi:
"Emekli oldum fakat fotoğrafçılık mesleğinden asla ayrılamıyorsunuz. Çalışmalarımı amatör olarak sürdürüyorum. Açılan sergilerde fotoğraflarımın yer alması isteniyor. Yurtiçinde ve yurtdışında sayısını hatırlamadığım kadar sergiye eser gönderdim.
Hâlâ fotoğraf çalışmalarım sürüyor. Ancak, benim biriktirdiğim eski kartpostallar ve fotoğraflar var. Bunların da gün yüzüne çıkması lazım. Gençlerimizin, çocuklarımızın, vatandaşımızın, yıllar önce hatta bir asır öncesinde çekilen fotoğraflardan ve çizilen resimlerden yurt dışında renkli basılan kartpostalları da görmeye hakkı var.
Şimdi bunun hazırlıklarını yapıyorum. İnşallah yakın zamanda sergi açacağım. Hamidiye Zırhlısı, İstanbul Üniversitesi, Tokatlıyan Oteli, Manisa´da askeri birlik ve arkasında Spil Dağı'nın göründüğü kartpostal, İzmir Kadifekale´nin çok kişi tarafından bilinmeyen kartpostalı ve buna benzer onlarca kartpostal.
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