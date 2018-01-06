HT Magazin’de yer alan habere göre, ‘Aman Aman’dan sonra Elif Nun imzalı bir şarkıda yeniden buluşacaklarını açıklayan İçelli, “Asuman çok değerli bir ses. Onun gibi çalışkan biriyle bir projeye imza atmak güzel bir duygu” dedi.

Mert Ali İçelli

asuman krause