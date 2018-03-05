Makaron'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre, önceki akşam arkadaşlarıyla bir mekanda sabah 04.00’a kadar sohbet eden Demirer, mekan çıkışı ayrılıkla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Ata Demirer ile Alara Bozbey, üç yıl önce bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrılmışlardı. Birbirlerine yeniden şans veren çift, iki ay önce yeniden bir araya gelmişti.

Alara Bozbey, "Saygı çerçevesinde ayrıldık, geri dönüşümüz yok" açıklamasını yaparak ayrıldıklarını duyurmuştu.

Çift, sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları paylaşımları kaldırmıştı.