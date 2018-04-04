İstanbul'da işi olmadığı zamanlar Bozcaada'daki evinde yaşayan Ata Demirer yazı getirdi. Demirer, ısınan havadan cesaret alıp denize girdi. Ada çevresinde su sıcaklığı 19.6 derece.

Ata Demirer Instagram'da paylaştığı pozun altına "Girince alışıyorsun" yazdı. Takipçileri: "Abi oralar yazın bile buz gibi, kışın girilir mi be ya", "boğuluyor, kurtarın" yorumları yaptı.