Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet Bilgi Sistemi'ndeki arıza nedeniyle sınır kapılarında pasaport kontrol noktalarında kuyruklar meydana geldi.

Atatürk Havalimanı’nda da pasaport kontrol noktalarında işlemler arıza nedeniyle manuel olarak yapıldı.Sistemde sürekli arıza olması yolcu ve pasaport polisini zor durumda bırakıyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet Bilgi Sistemleri'nde zaman zaman yaşanan arızalar ve ağırlaşmalar yolcuları sıkıntıya sokuyor.

Son günlerde daha da artan Polnet sisteminde arıza meydana gelince sınır kapılarında işlemler uzuyor.Bugün de meydana gelen arıza sınır kapılarında yoğunluğa yol açtı.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali geliş ve gidiş katında da yolcu yoğunluğuna arıza eklenince uzun kuyruklar oluştu.Pasaport polisi tüm bankoları dolu tutarak ve işlemleri manuel yaparak yurt dışına çıkacak olan yolcuların uçağa yetişmesini sağladı.