Atiker Konyaspor-Osmanlıspor maç özeti

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Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 10. haftasında Atiker Konyaspor, seyircisiz oynanan maçta Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.



İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 69. dakikasında ev sahibi ekip golü buldu. 69. dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Osmanlıspor kalecisi Hakan Arıkan'ın kontrol edemediği topu Deni Milosevic tamamladı ve yeşil-beyazlı ekip bu golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarında başka gol olmayınca, Atiker Konyaspor 3 puanı tek golle aldı. Mücadelenin ardından 10 puanlı Atiker Konyaspor, 13. sırada yer alırken, 7 puanda kalan Osmanlıspor ise ligin son sırasından kurtulamadı.