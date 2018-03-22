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Model olarak başladığı kariyerini oyuncu olarak sürdüren bir dönemin en çok aranan oyuncularından biri olan Atilla Saral, birkaç yıl önce radikal bir karar alıp yaşadığı villayı ve lüks cipini sattı. Kazancını Asos ile Küçükkuyu arasındaki arazisine yatırdı.