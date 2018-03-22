Bir süre önce şunu yazdım:
- Beşiktaş, Trabzonspor’da 4 yılda sadece 3 dakika forma giyen Mertcan Çam’ı transfer edebilmek için 40 gün önce sözleşme imzaladı. Kartal, 15 ay sonra serbest kalacak olan 23 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor’a 885 bin dolar bonservis bedeli ödeyecek. Mertcan Çam’ın Beşiktaş’tan alacağı ücret ise ayrıca belirlenecek.
Şu detaylara da değindim:
- Beşiktaş, Trabzonspor’a 175’er bin dolarlık 5 adet çek verdi. Bu çekler Trabzonspor tarafından bir faktoring şirketine kırdırıldı.
Bu operasyonu hangi menajerler yaptı? Metin Korkmaz ve ekibi.
Belgeleri de bu köşede yayımladık.
Sonra ne oldu? Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta sessiz kaldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise şunları söyledi:
- “Yapmış olduğumuz transfer çalışmalarını açıklamadan evvel kendimizin yapmış olduğu stratejiler oluyor. Bazı zaman hiç kimsenin haberi olmadan 6 ay evvel imzalar da attık. Vida’da olduğu gibi. Daha sonra aynı bunun gibi şeyler de olacaktır.”
Görüldüğü üzere Fikret Orman da inkar edemedi. Nasıl etsin ki! Ortada kapı gibi sözleşme var. Zaten bu sözleşmede imzası bulunan kişi kim? Fikret Orman.
Şimdi! 14 ay öncesine dönelim. Hatırlayalım. Neler mi oldu? Fenerbahçe ve Beşiktaş, Mehmet Ekici’yi transfer edebilmek için büyük uğraş verdi. Fenerbahçe, 2 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarttı. Ekici, Fenerbahçe’de forma giymek istediğini söyledi. Trabzonspor kabul etmedi. Ekici, sezonun ikinci yarısını boş geçirdi. Belirteyim. Ekici’nin Trabzonspor’dan aldığı yıllık ücret 1 milyon 400 bin Euro idi.
Sonuç olarak... Trabzonspor, Fenerbahçe’nin önerdiği 2 milyon Euro’yu alamadı. Buna bir de Trabzonspor’un Ekici’ye ödemek zorunda kaldığı yarım sezonluk 700 bin Euro’yu ekleyin... Etti mi size 2 milyon 700 bin Euro!
Muharrem Usta o günlerde, “Bu alışverişten Trabzonspor mağdur olmayacak” demişti.
Nitekim... Olcay Şahan sadece 200 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş’tan Trabzonspor’a gitti. Tuhaftı elbet. Bonservis bedeli tahmini 1,5-2 milyon Euro edebilecek Olcay için, Trabzonspor’dan sadece 200 bin Euro istenmişti.
Haliyle... Mehmet Ekici transferinde Trabzonspor’un uğradığı 2 milyon 700 bin Euro tutarındaki zararın çok önemli bölümü Olcay Şahan’ın bu ucuz bonservisiyle karşılanmıştı.
Tabii aradaki farkın tamamen kapanması gerekiyordu. Bu doğrultuda... Mertcan sözleşmesiyle Beşiktaş’tan Trabzonspor’a 885 bin dolar aktarıldı.
5 ÖNEMLİ SORU
1- Mehmet Ekici’nin Beşiktaş’tan başka kulübe verilmemesi konusunda Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 12 Ocak 2017’de bir sözleşme imzalandı mı?
2- Bu sözleşmeye uyulmaması halinde belirlenen cezai müeyyide 1,5 milyon Euro muydu?
3- Olcay’la imzalanan sözleşme 2017 yılının ocak ayı olmasına karşın, Trabzonspor tarafından Beşiktaş’a ödenecek 200 bin Euro’luk bonservis bedelinin ödeme tarihi niçin 2019 yılının Ocak ayı olarak belirlendi?
4- Olcay’ın bu transferinde ağabeyi Osman Şahan’a 500 bin Euro menajerlik ücreti verildiği resmi kayıtlara geçmesine karşın, bu komisyon daha sonra Trabzonspor kulübünün içinden ve dışından birileriyle paylaşıldı mı?
5- Ahbap-çavuş usulü yapılan bir transferde bile Trabzonspor’un kasasından 500 bin Euro menajerlik ücreti çıkartılması hiç kimsede rahatsızlık yaratmıyor mu?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.