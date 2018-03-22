Bir süre önce şunu yazdım:

- Beşiktaş, Trabzonspor’da 4 yılda sadece 3 dakika forma giyen Mertcan Çam’ı transfer edebilmek için 40 gün önce sözleşme imzaladı. Kartal, 15 ay sonra serbest kalacak olan 23 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor’a 885 bin dolar bonservis bedeli ödeyecek. Mertcan Çam’ın Beşiktaş’tan alacağı ücret ise ayrıca belirlenecek.

Şu detaylara da değindim:

- Beşiktaş, Trabzonspor’a 175’er bin dolarlık 5 adet çek verdi. Bu çekler Trabzonspor tarafından bir faktoring şirketine kırdırıldı.

Bu operasyonu hangi menajerler yaptı? Metin Korkmaz ve ekibi.

Belgeleri de bu köşede yayımladık.

Sonra ne oldu? Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta sessiz kaldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise şunları söyledi:

- “Yapmış olduğumuz transfer çalışmalarını açıklamadan evvel kendimizin yapmış olduğu stratejiler oluyor. Bazı zaman hiç kimsenin haberi olmadan 6 ay evvel imzalar da attık. Vida’da olduğu gibi. Daha sonra aynı bunun gibi şeyler de olacaktır.”

Görüldüğü üzere Fikret Orman da inkar edemedi. Nasıl etsin ki! Ortada kapı gibi sözleşme var. Zaten bu sözleşmede imzası bulunan kişi kim? Fikret Orman.

Şimdi! 14 ay öncesine dönelim. Hatırlayalım. Neler mi oldu? Fenerbahçe ve Beşiktaş, Mehmet Ekici’yi transfer edebilmek için büyük uğraş verdi. Fenerbahçe, 2 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarttı. Ekici, Fenerbahçe’de forma giymek istediğini söyledi. Trabzonspor kabul etmedi. Ekici, sezonun ikinci yarısını boş geçirdi. Belirteyim. Ekici’nin Trabzonspor’dan aldığı yıllık ücret 1 milyon 400 bin Euro idi.

Sonuç olarak... Trabzonspor, Fenerbahçe’nin önerdiği 2 milyon Euro’yu alamadı. Buna bir de Trabzonspor’un Ekici’ye ödemek zorunda kaldığı yarım sezonluk 700 bin Euro’yu ekleyin... Etti mi size 2 milyon 700 bin Euro!

Muharrem Usta o günlerde, “Bu alışverişten Trabzonspor mağdur olmayacak” demişti.

Nitekim... Olcay Şahan sadece 200 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş’tan Trabzonspor’a gitti. Tuhaftı elbet. Bonservis bedeli tahmini 1,5-2 milyon Euro edebilecek Olcay için, Trabzonspor’dan sadece 200 bin Euro istenmişti.

Haliyle... Mehmet Ekici transferinde Trabzonspor’un uğradığı 2 milyon 700 bin Euro tutarındaki zararın çok önemli bölümü Olcay Şahan’ın bu ucuz bonservisiyle karşılanmıştı.

Tabii aradaki farkın tamamen kapanması gerekiyordu. Bu doğrultuda... Mertcan sözleşmesiyle Beşiktaş’tan Trabzonspor’a 885 bin dolar aktarıldı.

5 ÖNEMLİ SORU

1- Mehmet Ekici’nin Beşiktaş’tan başka kulübe verilmemesi konusunda Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 12 Ocak 2017’de bir sözleşme imzalandı mı?

2- Bu sözleşmeye uyulmaması halinde belirlenen cezai müeyyide 1,5 milyon Euro muydu?

3- Olcay’la imzalanan sözleşme 2017 yılının ocak ayı olmasına karşın, Trabzonspor tarafından Beşiktaş’a ödenecek 200 bin Euro’luk bonservis bedelinin ödeme tarihi niçin 2019 yılının Ocak ayı olarak belirlendi?

4- Olcay’ın bu transferinde ağabeyi Osman Şahan’a 500 bin Euro menajerlik ücreti verildiği resmi kayıtlara geçmesine karşın, bu komisyon daha sonra Trabzonspor kulübünün içinden ve dışından birileriyle paylaşıldı mı?

5- Ahbap-çavuş usulü yapılan bir transferde bile Trabzonspor’un kasasından 500 bin Euro menajerlik ücreti çıkartılması hiç kimsede rahatsızlık yaratmıyor mu?