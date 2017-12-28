Miranda Kuca’yı tanıyor musunuz?

3 yıl önceydi... Karabükspor, Süper Lig’de kalma mücadelesi veriyordu. Golcü arayışına girdi. Portekiz’in Estoril Kulübü’nden Miranda Kuca’yı transfer etti. Hem de çuval dolusu paraya.

Şöyle ki... Kuca’yla yıllık 400 bin Euro üzerinden 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bonservisi için de 1 milyon 625 bin Euro ödendi. Toplamda 3 milyon 25 bin Euro karşılığında kadroya dahil edildi.

Sonra ne oldu? Kuca tam bir kazma çıktı. Toplam 2 maçta 74 dakika forma giyebildi. Bu kadar. Hep yedek kaldı. Kadro dışı bırakıldı.

Araştırdım. Bu futbolcunun gerçek değerinin çok düşük olduğuna dair son derece ciddi bilgiler edindim. Haliyle yazdım, “Bu ne rezillik” diye.

Menajer Deniz Türker aradı. “Bu futbolcunun transferine ben aracılık yaptım” dedi.

Sezon bitti, Karabük düştü. Mustafa Yolbulan yönetimi gitti, Ferudun Tankut yönetimi geldi.

Sezon başı masaya oturuldu. Karabük yönetimi, Kuca’ya “Kardeş, sen bu halinle bizde oynayamazsın. Yollarımızı ayıralım” dedi.

Kuca güldü. “Aptal mıyım! Bu parayı ben nerede bulacağım! Kovsanız da gitmem” dedi.

Karabük yönetimi allem etti, kallem etti, Kuca’yı Portekiz’in Belenenses takımına kiralık verdi. Ama nasıl! Paranın büyük bölümünü yine Karabük ödedi.

Uzatmayayım. Kuca’yla yıllar içinde yollar ayrıldı ama tonla para havaya uçtu.

Sorarım şimdi. Hata kimde? Bende mi! Galiba bende! Çünkü... Karabük yönetimindeki bazı kişiler yazdığım yazılar nedeniyle beni Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet ettiler. Neyse ki... Savcılık, takipsizlik kararı verdi. Aynı kişiler yetinmediler, bana tazminat davası açtılar. Neyse ki... Mahkeme reddetti. Yine aynı kişiler yetinmediler, Yargıtay’a başvurdular. Neyse ki... Süreç devam ediyor!

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Karabükspor’un son kongresi önceki hafta yapıldı. Ferudun Tankut yönetimi ibra edilmedi. Borç miktarı 190 milyon lira olarak açıklandı. 10 yıl geçmişe dönük tüm hesapların incelenmesi kararı alındı.

Yine bu kongrede... Kürsüye çıkan Mavi Ateş Taraftarlar Derneği Onursal Başkanı Erol Ünlü, “Bazı futbolcular cep telefonuma mesaj gönderdi. 300 bin liraya anlaşmış olmalarına rağmen, sözleşmelerine 1 milyon lira yazıldığını söylüyorlar. Araştırılsın” dedi. Ayrıca... Ankaralı Simsar Bayram’ın bazı kişilerle el ele vererek Karabükspor’u yıllardır nasıl söğüşlediğini de belirtti.

Haliyle... Oturdum yazdım. Ne oldu! Güzel gelişmeler oldu. Karabük Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Erol Ünlü, Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne davet edildi. İfadesini verdi. Belgelerini takdim etti.

Başka tanıklar da sıraya girdi.

Ayrıca... Ferudun Tankut yönetiminde yer alan bazı isimler “Büyük rahatsızlık duyuyoruz. Tüm hesaplar incelensin” şeklinde Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruda bulundu. Yine ayrıca... Karabük Valiliği’nin gözetiminde bir araştırma heyeti kuruldu.

Yani... Düğmeye basıldı.

Futbolcusundan menajerine... Yöneticisinden simsarına kadar herkesin hesap hareketleri incelenecek. Akrabalar, yancılar ve ayakçılar da dahil edilecek. Uçan paralar... Kime uçtu? Nasıl uçtu? Hepsi ortaya çıkacak.

Galiba... Karabük dosyası, futbolumuzda bir milat olacak.