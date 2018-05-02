UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında İspanya liginden Atletico Madrid, evinde İngiltere liginden Arsenal'ı konuk edecek. Yarı final'in ilk maçında Arsenal ile Atletico Madrid 1-1 berabere kalmıştı. Her iki takımda finale çıkmak için bütün kozlarını paylaşacak. Peki, Atletico Madrid - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Zorlu karşılaşma şifresiz olarak mı yayınlanacak? İşte maç hakkında tüm detaylar...

ATLETİCO MADRİD - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, evinde Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal'ı 3 Mayıs Perşembe günü (yarın) konuk edecek. Wanda Metropolitano stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada İtalyan hakem Gianluca Rocchi görev yapacak. Rocchi'nin yardımcılıklarını ise Elenito Di Liberatore ve Mauro Tonolini yapacak. Türkiye saatiyle saat 22:05'te başlayacak olan maç tivibu SPOR 2 kanalından izlenebilecek.

Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Arsenal, oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 5 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

Arsenal, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, 8 gol yedi.

EN GOLCÜLER

Atletico Madrid: Antoine Griezmann (4), Saul Niguez (3), Koke (2)

Arsenal: Aaron Ramsey (4), Theo Walcott (3), Alexandre Lacazette (3)