La Liga 30. hafta maçında Atletico Madrid konuk ettiği Deportivo La Coruna'yı 1-0 yendi.

Başkent Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maçta Atletico Madrid 34. dakikada penaltıdan Kevin Gameiro'nun attığı golle Deportivo La Coruna'yı 1-0 mağlup etti.

Deportivo La Coruna'da milli futbolcu Emre Çolak 76 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla ikinci sıradaki Atletico Madrid puanını 67'ye çıkararak lider konumda bulunan Barcelona ile farkı 9'a indirdi. Kötü günler geçiren Deportivo La Coruna ise 20 puanla 19. sırada yer aldı.

ENES VILLARREAL'İ KURTARAMADI

Malaga ağırladığı Villarreal'i 1-0 mağlup etti. Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 37. dakikada penaltıdan Chory Castro'nun attığı golle Villarreal'i 1-0'lık skorla geçti.

29. haftada oynanan Atletico Madrid maçında 1-0 yenik durumdaki Villarreal'i sonradan oyuna girerek attığı 2 golle galibiyete taşıyan milli futbolcu Enes Ünal, Malaga maçında da oyuna 52. dakikada dahil oldu ancak bu kez gol atamadı.

Bu sonuçla Villarreal 47 puanla 5. sırada yer alırken, son sıradaki Malaga puanını 17'ye çıkardı.