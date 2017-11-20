ATP Dünya turu şampiyonu Grigor Dimitrov oldu!

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın şampiyonu, 6 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ile 7 numaralı seribaşı David Goffin arasındaki maçın ardından belli oldu.

Sezon sonu turnuvasında ilk kez final oynayan tenisçilerin mücadelesinde ilk set, 7-5 ile Dimitrov'un oldu. Fakat pes etmeyen Goffin, 6-4'lük skorla maçı final setine taşıdı.

Başa baş giden final setinin 6. oyununda servis kıran Dimitrov, seti 6-3, 2,5 saat süren karşılaşmayı da 2-1 kazandı.

Kariyerinin en büyük başarısını elde eden 26 yaşındaki Bulgar raket, toplamda 8. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

ÇİFTLERDE ŞAMPİYON DEĞİŞMEDİ

Sezonun en iyilerini buluşturan ATP finallerinde çiftler mücadelesi geçen sene olduğu gibi bu sene de Fin Henri Kontinen ile Avustralyalı John Peers'ın kurduğu ortaklığın üstünlüğüyle sonuçlandı. Finalde Marcelo Melo-Lukasz Kubot ekibini 6-4, 6-2 ile mağlup eden Kontinen-Peers tandemi, şampiyonluk unvanlarını korumayı başardı.

Grigor Dimitrov

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