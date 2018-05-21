Aucas - Universidad Catolica maçı rakamları

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında Aucas ile Universidad Catolica, 22 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:15. Maç öncesi Aucas 18 puanla 7. sırada, Universidad Catolica 26 puanla 3. sırada bulunuyor. Aucas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Universidad Catolica, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 532 kodlu maçı oynayanlar; Aucas galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Universidad Catolica galibiyet oranı 0.00.

Aucas son hafta oynanan Barcelona SC maçında 3-3 berabere kaldı.

Universidad Catolica, Fuerza Amarilla karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Aucas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Aucas, kendi sahasında 11 gol attı, 2 gol yedi.

Universidad Catolica, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Universidad Catolica, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.