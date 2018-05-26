Avrupa'nın en iyi dijital reklam kampanyalarının ödüllendirildiği MIXX Awards Europe, çarşamba gecesi Milano’da gerçekleşti. 13 kategorinin kazananlarının açıklandığı törene, People Initiative önderliği ile Show TV ve Ay Yapım’ın Fiat markası için hazırladığı, ikincil ekran deneyiminde teknolojiyi efektif olarak kullanarak TV içerik tüketimine yeni bir boyut kazandıran ‘İçerdesin’ damga vurdu.

Proje, GRAND PRIX ödülünün yanı sıra ‘Branded Content’ (markalı içerik), ‘Integrated Advertising’ (entegre reklam), ‘Video Advertising’ (video reklamı) ve ‘Responsive Display Advertising’ (Responsive Display Reklam) kategorilerinde 4 Gold ödüle layık görüldü. Bu ödüller ile birlikte Ciner Medya Grubu, hayata geçirdiği projelerle 30’dan fazla ödüle layık görülerek reklam ve medya sektöründe unutulmayacak bir iz bıraktı.