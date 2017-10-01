Avustralya gribi geliyor!

Güney yarımkürede olması nedeniyle Avrupa ve ABD'den mevsimleri farklı zamanlarda yaşayan Avustralya'da bu yıl kış sezonunda grip 20'ye yakın can aldı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; özellikle yaşlıların can verdiği grip salgınında 8 yaşındaki bir çocuğun da hayatını kaybetmiş olması gribin paniğini de artırdı. Avustralya'da grip sezonu kapandı ancak H3N2 adlı bu Avustralya gribi virüsünün buradan kış mevsimini yaşayan Kuzey yarımküreye yayılması bekleniyor. ABD'de şimdiden bu grip türüne karşı vatandaşlara aşı olunması çağrısı yapıldı.

Avustralya gribi