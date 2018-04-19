Sidney'in merkezi iş bölgesi, şehrin en iyi alışveriş merkezlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Sadece 8 perakende merkezinde 400'ün üzerinde özel mağaza bulunuyor. Sidney tatilinizde Ünlü Kraliçe Victoria binasında alışveriş yapma fırsatını kaçırmayın.

Gezilecek yerlere geçmeden önce ilk önerimiz; 1880'lerde inşa edilen tarihi Sydney Belediye Binası'nı gezin. Avustralya'nın en yüksek yapısı olan Sydney Tower'ın tepesine kadar çıkıp Sidney'in muhteşem 360 derecelik panaromik manzarasını seyredin. Sidney'den olabildiğince fazla şey görmenin en güzel yolu, birçok Sidney gezi turundan birinde yer almak olduğunu da aklınızın bir köşesinde tutmanızda fayda var.

SİDNEY RESMİ DİLİ

Sidney Birleşmiş Milletler tarafından dünya standartlarına göre yaşanabilir şehirler arasında ilk 3'te yer alıyor. Sidney, yılın 365 gününden 342'sinde açık ve güneşli bir şehirdir. Para birimi Avustralya Dolarıdır. Resmi bir dili olmayan Avustralya'da halkın neredeyse tamamına yakınının kullandığı dil İngilizcedir. Şimdi kısaca Avustralya'nın Başkenti Sidney'den birkaç güzel yeri tanıtalım...

SİDNEY'E NASIL GİDİLİR?

Dünyanın bir ucu olarak tabir ettiğimiz Avustralya'nın bu güzel ve turistik şehrine Türkiye'den direkt uçuş imkanı yoktur. Birçok havayolu şirketinin Sidney'e aktarmalı uçuşu vardır. Singapur üzerinden yapacağınız aktarmayla Sidney'e 20 saatlik bir yolculukla ulaşabilirsiniz. Sidney'e ulaştığınızda ise şehir içi ulaşımda otobüsler, raylı sistemler ve vapur ya da feribotlarla istediğiniz noktalara kolaylıkla varabilirsiniz. Şehir içi seyahatlerde Opal Card adı verilen, ulaşım istasyonlarında doldurulabilen kart kullanılmaktadır. Bu kart bütün toplu taşım araçlarında geçerlidir.

SİDNEY'DE GEZİLECEK YERLER

SİDNEY KÖPRÜSÜ

Avustralya'nın sembollerinden ve dünyanın en büyük çelik kemerli köprülerinden biridir. İnşası 8 yıl süren ve yapımı esnasında 16 çalışanın öldüğü köprü 1932'de açıldı. Limanın kuzey tarafındaki Sydney ve banliyöleri arasında ana ulaşım bağlantısı olarak hizmet vermektedir. Yüksekliği 134 metre, toplam uzunluğu 1.149 metre, genişliği 49 metre ve toplam ağırlığı 52.800 tondur. Sydney'in kalbindeki Port Jackson Limanı'nın kuzey ve güney kıyılarını birbirine bağlar. Uzunluğu boyunca dört demiryolu yolu, bir otoyol ve iki yaya yürüme yolu bulunmaktadır. Yürüyerek tepesine bile çıkabileceğiniz köprünün üstünden panoramik fotoğraflar çekebilirsiniz.

SİDNEY OPERA BİNASI

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 2007 yılından beri yer alan Sidney Opera Binası, 20 Ekim 1973'te Kraliçe II. Elizabeth tarafından açıldı. İnşaatına 1959 yılında başlanan ve 14 yıl süren opera binasının mimarı Danimarkalı Jørn Utzon'dur. Toplam 102 milyon dolara mal olan köprünün finansmanı devlet piyangosu tarafından karşılandı. Sydney Senfoni Orkestrası sahneye çıktığında, enstrümanların uyum içinde kalmasını sağlamak için sıcaklık 22.5 derecede tutulmaktadır. Arnold Schwarzenegger (eski oyuncu ve California Valisi) 1980 yılında konser salonunda son Olympia vücut geliştirme ünvanını kazandı. Her yıl 8.2 milyondan fazla kişi Opera Binasını ziyaret ediyor. Mutlaka görülmesi gereken yerlerden.

BONDİ PLAJI

Avustralya'nın en ünlü plajıdır. Şehir merkezinden 8 kilometre uzaklıkta olan plaja yine şehir merkezinden trenlerle, otobüs ya da taksiyle sahilden 10 dakikalık yolculukla varabilirsiniz. Plaj yaklaşık bir kilometre uzunluğunda. Beyaz kumlu plajlar boyunca yürüyebilir, kafeleri ve restoranlarında yemek yiyebilirsiniz. Gould Caddesi boyunca uzanan butiklerden alışveriş yapabilirsiniz. Sörf öğrenmek için ideal bir yerdir ve acemiler için sörf okulları olan plajı görmenizi tavsiye ederiz.

SİDNEY KULESİ (SYDNEY TOWER)

Sidney kulesi, (Centrepoint Tower, AMP Tower, Westfield Centrepoint Tower veya Sydney Skytower olarak da anılır). Son 30 yıldır ünlü Sidney silüetinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Sidney Kulesi, Ağustos 1981’de halka açıldı. Dünyanın en güvenli binalarından biri olarak gösterilen ve çarpıcı tasarımıyla, depremlere ve aşırı rüzgar koşullarına dayananıklı olarak inşa edildi. Sidney Kulesi'nin alttan sivri ucuna kadar yüksekliği 309 metredir. Kulenin 420 penceresi, yarı otomatik bir pencere temizleme makinesiyle iki günde temizleniyor. Kule şehrin en yüksek noktasından en iyi manzarayı sunuyor. Sidney şafağını ve son akşam karanlığını en güzel gözlemleyebieceğiniz yerdir. Sidneyin en uzun binasını ücret karşılığında gezebilirsiniz.

SİDNEY DARLİNG LİMANI (SYDNEY DARLING HARBOUR)

Sidney Darling Limanı, şehrin batısında bulunan sahildeki modern eğlence alanıdır. Avustralya Denizcilik Müzesi, Çin Dostluk Bahçesi, Panasonic IMAX Tiyatrosu, Powerhouse Müzesi, Outback Merkezi, Star City, Sidney Akvaryumu ve Sidney Sanat Galerisi, Darling Limanı'nda yer almaktadır. Ayrıca 2 tiyatro, gece kulübü, otel, fitness merkezi, çok sayıda alışveriş mağazası ve restoran bulunmaktadır. Günün sonunda rahatlamak için ideal bir yerdir. Darling Limanı ayrıca, su fıskiyeleri üzerine yansıtılan muhteşem bir müzik ve lazer görüntüsü karışımı olan su gösterilerine de ev sahipliği yapıyor.

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