İstanbul’da tarihi yarımadadaki Ayasofya ve Topkapı Sarayı hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre mart ayı olmasına rağmen dün Ayasofya ve Topkapı Sarayı’nda uzun süredir görülmeyen kuyruklar oluştu.

Meydana kadar taşan turist kuyruğu, esnafın da yüzünü güldürdü. Tarihi yarımadadaki kalabalık, turizmin bu yıl canlanacağının işareti olarak yorumlandı. Canlanma istatistiklere de yansıdı. 2017 Ocak ayında 1 milyon 55 bin 474 olan turist sayısı, 2018’in aynı döneminde yüzde 38’lik artışla, 1 milyon 461 bin 570’e çıktı.

Antalya’ya şubat ayında 20 binin üzerinde Rus turist gelirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70’lik bir artış sağlandı. Ocak-şubat döneminde İzmir’e gelen yabancı turist sayısı da yüzde 75 artarak 52 bin 253’e çıktı.

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