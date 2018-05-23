Bursaspor'un teklifi işleri karıştırdı!

Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından yeniden Samet Aybaba ile çalışmak isteyen Trabzonspor Yönetimi’nin, deneyimli hocaya Bursaspor’un da transfer teklifinde bulunması nedeniyle keyfi kaçtı.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Samet Aybaba’nın aklının Bordo-Mavililer’de olduğu, Timsah’a da resmen ‘Evet’ demediği öğrenildi. Hüseyin Çimşir’i yardımcı antrenör olarak göreve başlatan Fırtına’da teknik direktör olarak hangi isme karar verileceğinin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor. Listede Aybaba dışında, Fatih Tekke, Ünal Karaman, Giray Bulak, Mustafa Akçay, Sadi Tekelioğlu ve Tolunay Kafkas gibi isimler de yer alıyor.