Cadde'nin haberine göre, Can Yücel ile Aybüke Pusat, gazetecilerin kendilerini beklediğini görünce, çözümü mekandan ayrı ayrı çıkmakta buldu.

Sevgilisinin ardından cafeden çıkan tescilli güzel, gazetecilerin fotoğraf isteklerini kırmayıp poz verdikten sonra soruları cevapsız bırakarak alışveriş merkezinden ayrıldı.

Geçtiğimiz haftalarda başarılı oyuncu ile Can Yücel'in sevgili oldukları yazılmış ancak taraflardan bir yalanlama gelmemişti.