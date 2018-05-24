HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, kanseri yenen usta oyuncu, Nişantaşı’nda yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

Akbaş, “Setleri özlediniz mi?” sorusuna verdiği yanıtla yeni bir polemiğin fitilini ateşledi:

“Herkesin uyuşturucu kullandığı setler özlenir mi? Setlerde içiyorlar. Bunlara sopa at, tık içeri beş sene, bak bakalım nasıl düzeliyor. Ben daha esrardan bir nefes çekmiş adam değilim.”



