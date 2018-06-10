Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp asbaşkanı İbrahim Özkul, iç transferde deneyimli savunma oyuncusu Aykut Demir ile yeniden anlaştıklarını söyledi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için takım oluşturma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Önceliklerinin iç transfer olduğunu aktaran Özkul, kaleci Anıl Atağ, Hüsamettin Tut ve Çağlar Birinci ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve bu isimlerin takımda tutulduğunu ifade etti.

Geçen sezon kadrolarında bulunan Aykut Demir ile de anlaştıklarını kaydeden Özkul, "Bu oyuncudan çok memnunuz. Aykut Demir, yeniden anlaşmak istediğimiz bir isimdi ve yapılan görüşmede her konuda kendisiyle anlaştık. Deneyimli isim önümüzdeki sezon da kadromuza yer alacak." dedi.

İbrahim Özkul, teknik direktör Metin Diyadin'in verdiği rapor doğrultusunda iç transfer görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, şunları aktardı:

"6-7 isimle anlaşmak istiyoruz ve belirlediğimiz oyuncularla görüşme halindeyiz. Bunların dışındaki futbolculardan kendilerine kulüp bulmalarını isteyeceğiz. Ay sonunda başlayacak yeni sezon hazırlıklarına kadar iç transferi sonlandırmak hedefimiz. Yine dış transferde de listemizdeki oyuncularla anlaşmak için girişimlerimiz sürüyor."