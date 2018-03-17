Şampiyonluk yarışından kopmamak ve ezeli rakibini bir kez daha yenmek için Fenerbahçe’de her şey ince elenip sık dokunuyor...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler’de teknik ekip ve kaptanlar hafta boyunca oyuncuları bu derbiye motive etmeye çalışırken son konuş- mayı da teknik direktör Aykut Kocaman dün yaptı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde talebeleriyle Galatarasaray maçını konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Bu sezon çok zor şeyler yaşadık. Çok fazla inişimiz çıkı- şımız oldu. Kötü günlerimiz iyi günlerimizden fazlaydı. Ama ilk günden beri size şunu söylüyorum karakterli bir topluluğuz. Hepinizin karakterine güvenerek buraya getirdik bizi yanıltmadınız” dedi.

‘GÜCÜNÜZÜ GÖSTERİN’

Teknik direktör Aykut Kocaman kötü günleri geride bırakmak istediklerini de oyuncularına hatırlatarak, “Öyle veya böyle buraya kadar geldik. Ben inanıyorum ki bu maç yılın maçı olacak. Bu maçı kazanacağız ve tüm kötü günler geride kalacak. Şampiyonluğa doğru yürüyüşümüzün dönüm maçı bu olacak. Gücünüzü gösterip kendinize güvenin ve mutluluğa doğru taraftarı- mızla birlikte hep beraber yürüyelim” diye konuştu.