Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından beIN Sports'a konuştu

"Arka arkaya aldığımız beklenmedik mağlubiyetten sonra şampiyonluktan ayrılma maçıydı. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Maçı da bu şekilde oynadık. İstediğimiz gibi başlayamadık. Son iki haftanın getirdiği yükün yanı sıra maçtan önce söylediğim gibi düzenli bir takıma karşı oynadık. İlerleyen dakikalarda yavaş yavaş rakip sahaya oyunu yıktık."

"Golden sonra oyunu kontrol etmeye başladık. İkinci yarı topun mülkiyetini elimizde tutmak istedik ancak direkt toplarla oynamaya başladılar. Mağlubiyetin sıkıntısıyla biraz daha öne çıkmak istediler. Biz de hızlı atak yapmaya çalıştık. Çok net 2-3 tane pozisyona girdik. Fakat golü bulamadık. Sonra Giuliano ile bulduk golü ve orada maç bitmişti. Kopma maçı gibiydi. 3 takımın baya arkasında kalma durumu olacaktı."

"Yukarıya bağlanma ve Galatasaray’ı da sahamızda yenersek bir kez daha istediğimiz yere çıkmak için hamle şansı verecek. Bizim kazanmamız çok kolay değil, bunu bugün bir kez daha gördüm."

ŞENOL GÜNEŞ'E 'TAÇ' YANITI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, mücadelenin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İşte Kocaman'ın ifadeleri:

"Bizim maç kazanmamız hakikaten kolay gözükmüyor. Oyun saha içine kalırsa, sıkıntı olmaz. Diğer 3 takımın ne kadar şansı varsa, bizim de var. Ancak öbür konulara girince sıkıntı olduğu gerçek. Ben yanlış anlaşıldığımı düşünmüyorum, yanlışa doğru büküldüğünü düşünüyorum sözlerimin. Bu oyunun kurallarına aykırı bir şey olup da, oyuncu hızlı bir şekilde kullanınca hakemin durdurması lazım. Taç hırsızlığı dedim, bunu farklı yerlere götürenler oldu. Taç konusunu farklı yerlere çekenler oldu. Anlamayanlar varsa, taç derken oyundaki kenardan kullanılanı kast ettim."