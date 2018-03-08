Fenerbahçe'de tüm gözler Mehmet Ekici’ye çevrildi...

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Yıldız oyuncunun TM Akhisarspor karşısında oyuna geç alınmasına tüm camia büyük tepki göstermişti. Yeni Malatyaspor ile hafta sonunda oynanacak olan zorlu deplasman maçı için teknik direktör Aykut Kocaman’ın bu defa Mehmet Ekici’yi ilk on birde oynatmaya hazırlandığı öğrenildi. Dün başlayan idmanlarla birlikte Ekici özel çalışmalarla maça hazırlanacak.

ISLA'YA UYARI: KENDİNE GEL

Önce Beşiktaş ardından da TM Akhisar karşısında alınan yenilgilerin şokunu atlatmaya çalışan Fenerbahçe’de bazı oyunculara sert uyarılar yapılıyor...

Sarı-Lacivertliler’in teknik direktörü Aykut Kocaman ve kurmayları özellikle Mauricio Isla üzerinde yoğunlaşmış durumda. Şilili yıldızdaki düşüş nedeniyle kendisiyle özel bir görüşme yapan Kocaman ve ekibi, “Son maçlarda tanınmaz haldesin. Bir an önce kendine gel. Bildiğimiz Isla gibi oynamalısın” dediler.