Spor Toto Süper Lig'de arka arkaya Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor'a yenilerek bir anda zirvenin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de moraller düştü... Ancak teknik direktör Aykut Kocaman, şampiyonluk için hala ümidini koruyor. Fotomaç'ın haberine göre; daha önce 'Galatasaray'ın yakaladığı 8 puan fark suni' diyen ve haklı çıkan tecrübeli çalıştırıcı, geride kalan 10 haftada çok şeyin değişeceğini düşünüyor... Yeni Malatyaspor maçı öncesi oyuncularına da bunu anlatan Kocaman'ın hesabı şöyle:

MUTLAKA TAKILACAKLAR

"6 puan fark az değil ama kapanmayacak bir fark değil. Çünkü derbiler var. Galatasaray daha bize gelecek. Sonra Medipol Başakşehir- Beşiktaş karşılaşacak. Ardından Galatasaray-Başakşehir ve Galatasaray- Beşiktaş maçları oynanacak. Bu karşılaşmalarda rakiplerimiz mutlaka puanlar kaybedecek. Biz bu fırsatları iyi değerlendirirsek arayı kapatır, hatta öne geçeriz. Yeter ki kendi maçlarımızı artık kaybetmeyelim. İlk iş olarak Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarını kazanırsak şampiyonluk için ibre tekrar lehimize döner."

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 6, 2018